CALCIOMERCATO MILAN PAREDES / Sui taccuini della dirigenza del Milan come possibile rinforzo a centrocampo c'è, da tempo, Leonardo Paredes. L'argentino piace tanto al club rossonero, che cerca rinforzi in mezzo al campo in questa sessione di gennaio.

Il costo del giocatore però è elevato e anche la concorrenza sul giocatore non manca, con ilentrato prepotentemente in corsa.

Attenzione però anche al Paris Saint-Germain. Il club transalpino è alla disperata ricerca di rinforzi a centrocampo e, secondo 'Le 10 Sport', i parigini avrebbero formulato un'offerta allo Zenit San Pietroburgo per Paredes. 28 milioni di euro sarebbe la cifra messa sul piatto dalla società transalpina che potrebbe far vacillare il club russo.

