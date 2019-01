CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN PSG / Non soltanto Allan per il centrocampo del Psg: se il club parigino è segnalato in forte pressing sul centrocampista del Napoli, in Serie A gioca un altro calciatore che sarebbe finito nel mirino della dirigenza francese. Si tratta di Radja Nainggolan: come riferisce 'parisunited.fr', ci sarebbe stato un incontro con un intermediario per sondare la disponibilità del centrocampista belga al trasferimento in Ligue 1.

Un summit che avrebbe evidenziato come siano al momento ridotte le possibilità che l'ex Roma si trasferisca sotto la Torre Eiffel. Tutto il calciomercato Inter: CLICCA QUI

Altro nome fatto in ottica Psg è quello di Carlos Soler Barragán del Valencia: 22 anni, seguito anche da Barcellona e Manchester City, il calciatore è valutato quaranta milioni di euro ma al momento anche la pista che porta a lui è difficilmente percorribile.

