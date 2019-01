CALCIOMERCATO INTER FLAMENGO MIRANDA / L'avventura di Joao Miranda all'Inter potrebbe essere ai titoli di coda. Il centrale brasiliano piace alla Roma e in Arabia Saudita, ma anche in patria. Il giocatore tornerebbe volentieri in Brasile, con Flamengo e Palmeiras in cima alla lista delle pretendenti.

Proprio il club rossonero starebbe premendo sull'acceleratore per acquistare il difensore.

Come riferisce 'Globoesporte', la società di Rio de Janeiro avrebbe formulato all'Inter una proposta da 4 milioni di euro per Miranda ed è ora in attesa di risposta dal club meneghino. Oltre al prestito di Gabigol, i 'Rubro-negros' puntano quindi al doppio affare sull'asse Milano-Rio.

