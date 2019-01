CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Futuro da scrivere per Elseid Hysaj: titolare inamovibile nel Napoli di Sarri, con Carlo Ancelotti il terzino albanese è finito spesso in panchina, soprattutto nelle ultime uscite. Una situazione che ha di fatto frenato la trattativa per il rinnovo dopo che quest'estate la società di De Laurentiis aveva risposto no all'offerta del Chelsea.

Proprio oggi potrebbe essere una giornata importante per il futuro del calciatore: a Castel Volturno è, infatti, in corso un incontro tra il direttore sportivo azzurro Cristianoe il procuratoe di Hysaj, Mario

Lo stesso Giuffredi parlando del rinnovo di Hysaj in esclusiva a Calciomercato.it aveva spiegato: "Per il rinnovo siamo fermi. Quest'estate poteva andare al Chelsea, Sarri l'avrebbe voluto, ha una clausola di 50 milioni, magari il Napoli avrebbe accettato anche 40-45 milioni. La trattativa non è mai decollata perché De Laurentiis, per liberare Sarri, ha imposto una clausola che vietava al Chelsea di prendere altri giocatori oltre Jorginho".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui