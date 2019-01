CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Per Alvaro Morata la certezza è che al Chelsea spazio per lui non c'è, almeno al momento: lo spagnolo, accostato anche al Milan nell'ambito dello scambio con Higuain, negli ultimi giorni sembrava destinato a vestire la maglia del Siviglia. Ora però dalla Spagna rimbalza l'interesse anche dell'Atletico Madrid: secondo 'Cadena cope', infatti, la squadra di Simeone vuole rinforzare il reparto avanzato nel mercato di gennaio considerato anche che Diego Costa non tornerà prima di febbraio.

La scelta sembrerebbe caduta proprio sull'extanto che il direttore sportivo dei 'Colchoneros', Andrea Berta, è a Londra per trattare con il. Tutte le ultime notizie di calciomercato: CLICCA QUI

Secondo l'emittente spagnola, l'Atletico Madrid avrebbe buone possibilità di riuscire a portare a termine l'operazione battendo il Siviglia e il Milan che deve prima capire quel che accadrà con Higuain.

