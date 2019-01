CALCIOMERCATO SAMPDORIA GABBIADINI / La Sampdoria sogna il ritorno di Manolo Gabbiadini. Il club blucerchiato è in pole nella corsa all'attaccante bergamasco, come raccontato da Calciomercato.it.

E ora potrebbe esserci un ulteriore passo verso il ritorno del giocatore a Genova.

Come infatti ha riportato 'Sport Mediaset', la società blucerchiata sarebbe ormai ai dettagli nel cedere Kownacki in prestito al Fortuna Dusseldorf. Con il polacco in partenza verso la Bundesliga, potrebbe quindi scattare il definitivo assalto al giocatore del Southampton, anche se i 'Saints' puntano a monetizzare dalla cessione del classe 1991.

