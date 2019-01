CALCIOMERCATO MARTINS / Nell'ultima sessione estiva è stato annunciato come uno dei nuovi volti dell'Atletico Madrid, ma al momento, per Gelson Martins, il bilancio in maglia biancorossa è decisamente deludente. Solo otto presenze in Liga per poco più di 220 minuti giocati e nessuna rete segnata.

Il nazionale portoghese non ha avuto molta fiducia da Simeone e non è escluso che a gennaio possa lasciare la capitale spagnola.

Come infatti riporta 'Cadena Cope', i 'Colchoneros' non sarebbero soddisfatti del rendimento dell'ala di origini capoverdiane e starebbero perciò pensando di cederlo, valutando le varie offerte. In estate Martins è stato seguito con attenzione dall'Arsenal, ma anche Milan e Lazio ci hanno fatto più di un pensiero. E non è escluso che rossoneri o biancocelesti possano bussare alla porta del club spagnolo per chiedere il giocatore, magari sfruttando la formula di un prestito con diritto di riscatto.

