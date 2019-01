JUVENTUS BERNARDESCHI ALLEGRI SUPERCOPPA MILAN / "Direi che quando ho giocato le prestazioni sono sempre state ottime. Ovviamente ho avuto due piccoli infortuni che mi hanno tenuto fuori per un mese e mezzo, questo non è stato semplice". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Federico Bernardeschi ha parlato così del suo minutaggio in questa prima parte di stagione. L'ex Fiorentina è però consapevole che questi imprevisti "fanno parte del mestiere, un calciatore deve essere pronto a tali problematiche.

Nel corso di una stagione ci può stare infortunarsi, adesso devo riprendere a dare continuità agli allenamenti, cercando di aiutare la squadra". CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato e non solo.

Sui prossimi impegni in Coppa Italia e Supercoppa rispettivamente contro Bologna e Milan: "Ci aspettano subito due gare decisive. Sarà necessario affrontarle nel modo giusto, perché vogliamo portare a casa prima la possibilità di giocarci i quarti di finale in coppa e poi un altro trofeo. Scenderemo in campo nel migliore dei modi". Infine, il classe 1994 ha parlato del suo rapporto con Allegri: "Il Mister mi parla, mi spiega. Un giocatore deve sempre mettersi in discussione, sfidando se stesso ogni giorno in campo e negli allenamenti. Deve essere una sfida a livello tecnico, ma soprattutto mentale. Se sono migliorato? Mi sento cambiato anche nel modo di giocare. La Juve mi ha dato consapevolezza nel mio talento, che è cresciuto con il lavoro, il sacrificio e l'umiltà"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui