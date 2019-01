CALCIOMERCATO MORATA MILAN CHELSEA SIVIGLIA / Nel mercato internazionale degli attaccanti sta tenendo banco il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo è infatti in uscita dal Chelsea, perché non considerato da Sarri un elemento idoneo per il suo stile di gioco.

Accostato in un primo tempo alcome contropartita tecnica per portarea Londra, l'exsi sarebbe avvicinato molto al

Nelle ultime ore però la trattativa tra il Chelsea, lo spagnolo e il club iberico avrebbe subìto una frenata. Secondo quanto riferito dal 'Sun', il Siviglia non sarebbe intenzionato a pagare la totalità dello stipendio del calciatore - che guadagna 8 milioni di euro a stagione - durante la sua eventuale esperienza in prestito in Spagna. La squadra di Machin, che si è espresso sull'opportunità di abbracciare Morata, sarebbe disposta a coprire circa il 75% dell'ingaggio dei sei mesi di prestito. Il portale inglese riferisce inoltre che le parti starebbero studiando anche l'opportunità di inserire un'opzione sull'acquisto del calciatore a favore del club spagnolo.

