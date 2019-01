CALCIOMERCATO HIGUAIN MILAN CHELSEA BOURNEMOUTH WILSON / Nel Milan sta tenendo banco da diverso tempo il futuro di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è finito nel mirino del Chelsea da più di un mese. Il tecnico dei Blues, Maurizio Sarri, riabbraccerebbe infatti più che volentieri il Pipita, dopo averlo allenato durante la sua parentesi al Napoli.

L'operazione però non è così facile perché deve tenere conto non solamente della volontà del bomber, che non disdegnerebbe l'idea di approdare a Londra, ma anche di, quest'ultima proprietaria del cartellino del calciatore.

Il Chelsea è cosciente della difficoltà dell'operazione e, per cautelarsi, avrebbe già individuato un'alternativa all'argentino. Secondo quanto riportato da 'Sky Sports' infatti, i londinesi avrebbero messo nel mirino Callum Wilson, forte centravanti del Bournemouth. Per portare a Londra l'attaccante inglese, autore finora di 9 gol e 6 assist in campionato, il Chelsea avrebbe pronta un'offerta da 50 milioni di sterline (poco più di 55 milioni di euro). L'acquisto di Wilson sarebbe però subordinato all'eventuale impossibilità di raggiungere Higuain, il preferito di Sarri.

