CALCIOMERCATO MILAN MORATA SIVIGLIA MACHIN / Futuro al Chelsea sempre in bilico per Alvaro Morata. L'attaccante ex Juventus, accostato con insistenza al Milan nell'ambito di un eventuale scambio con Higuain, resta il sogno di mercato del Siviglia.

Del possibile arrivo del 26enne ha parlato l'allenatore del club andaluso Pablo Machin, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Lo vogliamo con noi, ma sono abbastanza realista. Nella sua carriera Morata ha sempre giocato per grandissimi club come Juventus, Real Madrid e Chelsea e averlo qui sarebbe una benedizione. Ma dobbiamo essere realisti: finché non succedono le cose è meglio non pensarci, perché se poi non dovesse arrivare ci sarebbe molta delusione".

