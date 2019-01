CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Niente rinnovo per Mauro Icardi: è la notizia che arriva dall'Argentina dopo gli ultimi contatti tra Wanda Nara e i dirigenti dell'Inter. A riportarlo è 'Tyc Sports' che cita la moglie-agente dell'attaccante argentino e capitano nerazzurro: proprio lei avrebbe comunicato l'intenzione di non prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021.

Calciomercato Inter, niente rinnovo? Chelsea e Real all'assalto di Icardi

Come raccontato da Calciomercato.it, non si registrano passi avanti nella trattativa tra Icardi e l'Inter per il rinnovo del contratto: le parti sono ancora distanti dal trovare un'intesa con in ballo l'aumento dell'ingaggio (Wanda Nara richiede 8 milioni l'anno) e la clausola rescissoria (con la società che vorrebbe eliminarla). Per tutte le notizie sul calciomercato Inter: CLICCA QUI

Se davvero dovesse arrivare la rottura della trattativa per il prolungamento di contratto, per Icardi diventerebbero ancora più calde le piste che portano a Chelsea e Real Madrid, già ora segnalate sulle tracce dell'argentino. Nell'attuale contratto di Icardi è presente una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, esercitabile per squadre estere dall'1 al 15 luglio.

