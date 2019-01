CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN / L'incedibile che diventa cedibile perché di fronte a certe cifre riflettere è quasi naturali: il Napoli non vuole privarsi di Allan, autentico trascinatore della squadra di Carlo Ancelotti, ma il pressing del Paris Saint-Germain sembra intensificarsi. Così, riferisce 'ilmattino.it', da Parigi pensano all'offerta che possa far traballare le certezze di De Laurentiis: 90 milioni di euro più 10 di bonus per arrivare a quota cento.

Calcciomercato Napoli, i 100 milioni per Allan 'portano' Barella?

Una cifra che farebbe quanto meno aprire la riflessione in casa azzurra: dare via Allan subito o rimandare il tutto a giugno o ancora resistere alla tentazione e tenersi stretto il brasiliano? L'ultima soluzione è quella più difficile da mettere in pratica anche perché le cifre monstre pronte per la società azzurra sarebbero replicate anche per il calciatore: ingaggio da 8 milioni di euro l'anno per convincere Allan a provare l'avventura in Ligue 1.

Nel caso in cui da Oltralpe dovesse davvero arrivare l'offerta irrifiutabile, a Napoli avrebbero già deciso su chi reinvestire il tesoretto: Nicolò Barella. La metà dei 100 milioni potrebbero essere girati subito al Cagliari per arrivare al talento sardo, conteso anche da Inter e Chelsea. Cinquanta milioni potrebbero convincere Giulini a dire sì ai partenopei per la cessione già a gennaio di Barella.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui