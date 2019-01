Bologna-Juventus, infortunio Santander: comunicato ufficiale

BOLOGNA JUVENTUS INFORTUNIO SANTANDER / Buone notizie in casa Bologna in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus in programma sabato sera.

Il club rossoblu ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui annuncia che "gli esami cui è stato sottoposto Federico Santander hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di lavoro differenziato".spera dunque di recuperare il proprio attaccante titolare per la sfida ai detentori della Coppa Italia.