Calciomercato, Inter o Milan: De Paul annuncia la sua scelta

CALCIOMERCATO INTER MILAN DE PAUL / Autore di un ottimo girone d'andata nonostante le difficoltà dell'Udinese, Rodrigo De Paul è finito nel mirino di diverse big italiane.

Durante un'intervista rilasciata a 'Radio La Red', il fantasista argentino ha commentato in particolar modo le notizie su: "E' un orgoglio, perché vuol dire che sto lavorando bene. Ma se ne parlerà più avanti, perché ora vorrebbe dire lasciare un lavoro a metà e io invece voglio completarlo. Non è così difficile arrivare in Europa, ma lo è restarci per molti anni. Bisogna assimilare molte cose e reinventarsi continuamente. Nel mio caso il fatto che mi diano continuità mi offre confidenza e ciò mi consente di sentirmi bene fisicamente".

