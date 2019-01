CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA MORATA GIROUD BENZEMA / Possibile terremoto, nel calciomercato Milan, con le notizie che si rincorrono dalla serata di ieri sul futuro di Gonzalo Higuain. Secondo il quotidiano spagnolo 'Marca', ci sarebbe addirittura una bozza di accordo tra il 'Pipita' e il Chelsea per il trasferimento a Londra dell'argentino già nel corso di questa finestra di mercato. Una trattativa che se confermata, e soprattutto se andasse in porto, potrebbe avere ripercussioni notevoli sull'immediato futuro del Milan, impegnato nella rincorsa al quarto posto in campionato, per centrare l'agognata qualificazione in Champions League. Situazione comunque non particolarmente fluida, con diversi nodi da sciogliere. Ecco il punto sulla trattativa tra Higuain e il Chelsea, la posizione del Milan e i possibili rinforzi per Gattuso al posto del 'Pipita', da Morata a Benzema passando per altri nomi caldi. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato su tutte le ultime notizie di calciomercato.

Calciomercato Milan, futuro Higuain: il punto

Partiamo da una certezza: Higuain vuole il Chelsea e vuole ricongiungersi con Maurizio Sarri, l'allenatore che a Napoli lo ha guidato al raggiungimento dello storico record di marcature in una sola stagione in Serie A. L'avventura al Milan, fin qui, è andata in maniera piuttosto diversa rispetto alle previsioni di inizio stagione. Un inizio incoraggiante, poi la lunga crisi autunnale, con due mesi senza gol, digiuno interrotto nell'ultima gara del 2018 in casa contro la Spal. Le critiche, e i dubbi riguardo la reale consistenza del progetto tecnico del Milan, anche in prospettiva, hanno affollato di recente la mente di Higuain. Al quale, non a caso, Leonardo ha mandato ieri, a margine della conferenza stampa di presentazione di Paquetà, un monito ben preciso: "Higuain è al Milan, non deve ascoltare le voci e deve pedalare". Una richiesta di assumersi le proprie responsabilità e farsi carico di quel ruolo di leader tecnico per il quale è stato acquistato.

Calciomercato Milan, i nomi per il dopo Higuain: Morata, Benzema e gli altri

D'altro canto, il Chelsea riflette sicuramente sull'opportunità di dare a Sarri quel bomber che adesso manca: la redazione di Calciomercato.it conferma i contatti dei 'Blues' con Milan e Juventus . Ma a Stamford Bridge i punti interrogativi non mancano. Higuain compirà nel 2019 32 anni, per i 'Blues' non è pratica usuale fare contratti lunghi a giocatori over 30. Higuain oltretutto guadagna intorno ai, una cifra di tutto rispetto. Nel caso in cui la trattativa andasse avanti, non è chiaro se il Chelsea subentrerebbe, semplicemente, per questi sei mesi nel prestito al Milan per poi pagare la cifra del riscatto alla- secondo 'Marca' sì, ma è tutto da verificare - e per quanti anni avrebbe poi intenzione di vincolare Higuain. Il tutto, da monitorare nei prossimi giorni.

Il problema che si porrebbe, per il Milan, in caso di partenza di Higuain, sarebbe quello di rimpiazzare l'argentino con un nome all'altezza. La prima pista porterebbe ad Alvaro Morata che lascerebbe subito Stamford Bridge all'arrivo del 'Pipita'. Lo spagnolo vedrebbe Milano come una meta gradita, ma occhio al Siviglia, segnalato in forte pressing su di lui. Altre ipotesi legate sempre al Chelsea potrebbero riguardare Olivier Giroud, oppure Michy Batshuayi, in prestito al Valencia ma a propria volta deluso dall'andamento della propria stagione. Restando in Spagna, in piedi anche l'ipotesi Ben Yedder del Siviglia (liberato proprio dalla triangolazione con Morata?), e, nelle ultime ore, per il MIlan prende corpo addirittura la suggestione Benzema. Complicato pensare di arrivare al bomber francese del Real Madrid, ma mai dire mai quando si parla di calciomercato. In più, il Milan non tralascia il sogno Ferreira-Carrasco a prescindere dal caso Higuain.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui