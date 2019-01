Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO TORINO MAHER / llè alla ricerca di un centrocampista in grado di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Robertopassato durante questa finestra di mercato alSecondo quanto riportato da 'Tuttosport', la dirigenza granata ha messo nel mirino Adam, centrocampista classe 1993 dell': l'olandese è in scadenza a giugno con il proprio club e potrebbe essere tesserato in estate a parametro zero macercherà di anticipare il colpo già a gennaio. Un profilo internazionale da regalare avisto che, nato in Marocco, è stato naturalizzato olandese e può vantare ben cinque presenze con la nazionale oranje. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.