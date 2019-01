CALCIOMERCATO FIORENTINA MILENKOVIC / Nikola Milenkovic, difensore serbo classe 1997 della Fiorentina, si è messo in grande mostra in questa prima parte di campionato collezionando 18 presenze e 2 gol: il nome del numero 4 viola è finito sul taccuino dei più importanti top club europei, pronti all'assalto già in questa finestra invernale di mercato. Su tutti il Manchester United: i 'Red Devils' stanno monitorando da diverso tempo Milenkovic, già con José Mourinho, e nonostante la sua partenza, rimangono interessati al difensore viola che attualmente è valutato almeno 45 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina, Pereira la pedina per arrivare a Milenkovic

Il quotidiano britannico 'Express' svela la possibile strategia del Manchester United, deciso ad assicurarsi sin da subito le prestazioni di Milenkovic: la dirigenza del club inglese infatti è disposta a prestare Andreas Pereira, centrocampista belga naturalizzato brasiliano classe 1996, alla Fiorentinaa gennaio per arrivare subito al difensore serbo. Pereira, che ha giocato 90 minuti nella partita di FA Cup di sabato, potrebbe lasciare l'Old Trafford a parametro zero quest'estate visto che il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno (ma c'è una clausola per il rinnovo automatico al 2020): diversi club, come Arsenal, Everton e West Ham, hanno mostrato particolare interesse ma un prestito di sei mesi potrebbe permettere alla Fiorentina di anticipare la concorrenza anche in vista della prossima stagione.

