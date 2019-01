Calciomercato Serie A, ESCLUSIVO: tutti pazzi per Felix

CALCIOMERCATO BENFICA FELIX - Tra i prossimi craque del calcio mondiale in molti sono pronti a scommettere sul nome di Joao Felix. Il 19enne fantasista portoghese, che può agire tanto da trequartista quanto da attaccante esterno, ha iniziato col botto il nuovo anno con la maglia del Benfica: doppietta decisiva nel 4-2 al Rio Ave che porta il suo score stagionale a quattro gol (più un assist vincente) in 8 presenze - la metà delle quali da titolare - alla media di una rete ogni 59 minuti. Non è un caso se, non ancora maggiorenne, era già nel giro della Nazionale Under 21 lusitana.

Il club di Lisbona ha intuito subito il suo valore e lo ha blindato lo scorso novembre facendogli rinnovare il contratto fino al 2023 fissando la clausola di rescissione a 120 milioni di euro.per tutto il mercato in tempo reale.

Una quotazione che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ha comunque fatto indietreggiare i top club di Serie A, i quali hanno sguinzagliato i propri scout per monitorare la sua situazione. Tuttavia non sarà facile vedere sbarcare Felix in Italia: su di lui, infatti, hanno messo gli occhi le big della Bundesliga tedesca, della Liga spagnola e della Premier League inglese. Il Benfica si augura che si scateni un'asta internazionale e di certo non farà sconti.

