Calciomercato Milan, missione dell'Everton per Brahimi

CALCIOMERCATO MILAN BRAHIMI / L'Everton fa sul serio per Yacine Brahimi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo il 'Daily Mirror', infatti, il club di Liverpool ha inviato un emissario in Portogallo lunedì scorso per assistere alla sfida tra. Seguito anche dallae dal, l'esterno d'attacco algerino ha realizzato una doppietta. In scadenza a giugno 2019, il calciatore ha sin qui rifiutato tutte le proposte di rinnovo fatte dal club portoghese.