Calciomercato Juventus, il nodo per Sturaro è la formula

CALCIOMERCATO JUVENTUS STURARO / Niente di fatto ieri nell'incontro tra Juventus e Genoa per il ritorno di Sturaro in rossoblu'. Le parti si rivedranno quest'oggi nuovamente a Palazzo Parigi, a Milano, per trovare la quadratura del cerchio.

Sul tavolo balla la formula del trasferimento del centrocampista: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, oppure come anticipato da Calciomercato.it trasferimento a titolo definitivo a 18 milioni di euro . Formalmente slegata l'operazione per, di cui pure si parlerà in giornata.