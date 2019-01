DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED - Tottenham e Manchester United si affrontano nel big match della 22esima giornata della Premier League inglese.

Gli 'Spurs' divogliono bissare il successo dell'andata (3-0 in trasferta) per alimentare le speranze di conquistare il titolo, mentre i 'Red Devils' divanno a caccia della quinta vittoria di fila per proseguire la rincorsa al quarto posto che vale la prossima Champions. Calciomercato.it vi offre la sfida di 'Wembley' in tempo reale.

CLASSIFICA:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui