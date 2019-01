DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED - Tottenham e Manchester United si affrontano nel big match della 22esima giornata della Premier League inglese. Gli 'Spurs' di Pochettino vogliono bissare il successo dell'andata (3-0 in trasferta) per alimentare le speranze di conquistare il titolo, mentre i 'Red Devils' di Solskjaer vanno a caccia della quinta vittoria di fila per proseguire la rincorsa al quarto posto che vale la prossima Champions.

Calciomercato.it vi offre la sfida di 'Wembley' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son, Kane.

MAN UNITED: De Gea, Young, Jones, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Lingard, Pogba, Martial, Rashford.

Classifica: Liverpool 57, M. City 50, Tottenham 48, Chelsea 47, Arsenal 41, Manchester United 38, Watford 32, Leicester e West Ham 31, Everton 30, Wolves 29, Bournemounth 27, Brighton 26, Crystal Palace 22, Burnley 21, Southamton 19, Newcastle 18, Fulham 14, Huddersfied 11

