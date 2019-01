CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO / Giornata di ieri dedicata, nella Capitale, al tradizionale festeggiamento da parte dei tifosi della Lazio per il compleanno - in questo caso il 119esimo - della società. Riunione di circa 2000 tifosi in Piazza della Libertà, con cori, bandiere e fumogeni. Presente a sorpresa anche il presidente Lotito, che di fronte alle richieste dei tifosi di interventi sul mercato ha dichiarato: "Qui non si tratta di fare regali o non regali.

Bisogna essere scientificamente razionali nel raggiungere certi obiettivi: la società non ha interesse a essere indebolita bensì a essere rafforzata. E sulla base di questo faremo tutto quello che sarà possibile, in relazione a ciò che c’è già in organico e a quello che può essere l’avvicendamento all’interno dell’organico. Io sono stato colui che ha fatto in modo che il calciomercato si prolungasse fino al 31 gennaio, proprio per essere messo in condizione - come tutte le società - di poter fare non solo le cessioni ma anche gli acquisti". Al termine dei festeggiamenti, ci sono stati attimi di tensione tra alcuni tifosi della Lazio e la polizia.