Calciomercato Juventus, maxi-plusvalenza con Rogerio

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROGERIO / È asta internazionale per Rogerio e gode la Juventus che pregusta il profumo di una maxi-plusvalenza con un calciatore che non ha ancora mai vestito la maglia della prima squadra. In prestito al Sassuolo, il terzino brasiliano classe '98 ha attirato le attenzioni di tanti club e già a gennaio potrebbe partire.

Sassuolo permettendo.

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui si sarebbero attivati in maniera concreta Chelsea, Wolverhampton (grazie anche alla mediazione importante con Jorge Mendes) e Newcastle in Premier League, più uno dei top club portoghesi che però resta indietro a causa delle cifre dell'affare: 20 milioni di euro la richiesta della Juventus più un sostanzioso ingaggio per il calciatore. Per i bianconeri sarebbe plusvalenza quasi totale visto che il calciatore è costato 2 milioni nel 2016.

