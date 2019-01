DIRETTA INTER BENEVENTO - L'Inter ospita il Benevento nella quinta gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da un lato i nerazzurri di Spalletti, dopo l'eliminazione in Champions, puntano forte sulla manifestazione nazionale per tentare di alzare nuovamente un trofeo.

Dall'altra i giallorossi di, che mirano a tornare subito in Serie A, sognano un altro colpaccio dopo aver eliminato un'altra formazione di categoria superiore come l'Udinese. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-4-2): Padelli; Vrsaljko, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Icardi, Lautaro Martinez. All. Spalletti

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Letizia, Tuia Antei, Di Chiara; Bonaiuto, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Coda, Insigne. All. Bucchi

