DIRETTA TORINO FIORENTINA - La Fiorentina fa visita al Torino in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato, in questo stesso stadio, la gara finì 1-1: stavolta in caso di pareggio si andrebbe avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per stabilire chi passerà il turno per affrontare la vincente tra Roma ed Entella.

Per i viola disi tratta dell'esordio nella manifestazione, mentre i granata dihanno già eliminato Cosenza e Sudtirol nei turni precedenti. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Rincon, Baselli, Aina; Falque, Belotti. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli

