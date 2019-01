Inter, multa in arrivo per Icardi

INTER ICARDI / Mauro Icardi ha saltato l'allenamento di ieri alla Pinetina con l'Inter.

Il centravanti nerazzurro aveva avuto il permesso di arrivare nel pomeriggio, ma, complice il ritardo del volo da Buenos Aires, ha mancato il successivo volo per Milano da Madrid, non riuscendo a cambiare i biglietti, essendo in compagnia di tutta la famiglia (9 persone in tutto). Il 'Corriere dello Sport' riferisce che la dirigenza non l'ha presa bene. Il capitano sarà tenuto oggi a rapporto e con tutta probabilità sarà multato. Non il miglior modo di iniziare il 2019 per lui.