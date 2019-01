CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA BENZEMA REAL MADRID - Intreccio sull'asse Milano-Londra. Nella tarda serata di ieri, il quotidiano spagnolo 'Marca' ha lanciato la notizia bomba di un accordo ormai prossimo tra il Milan e il Chelsea per la cessione Gonzalo Higuain. L'attaccante, arrivato in estate in prestito oneroso (18 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a quota 36 milioni) dalla Juventus, sta faticando ad ingranare con la maglia rossonera e sono tornare in auge le voci che vorrebbero di nuovo alle dipendenze di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Napoli. I londinesi potrebbero così rilevare il 31enne bomber con l'avallo della Juve. CLICCA QUI per tutto il mercato in tempo reale.

Calciomercato Milan, Benzema al posto di Higuain?

Se dovesse essere confermata, questa trattativa potrebbe sconvolgere ildel club meneghino che dovrebbe così cercare un sostituto all'altezza del 'Pipita', un centravanti di alto livello, da portare in dote all'allenatore Gennaro

L'ultima idea, in caso di addio di Higuain, arriva dalla Spagna: secondo 'Don Balon', il sostituto potrebbe giungere dal Real Madrid e si tratterebbe di Karim Benzema. Secondo il media iberico, il presidente del club castigliano potrebbe decidere di lasciar partire il 31enne attaccante francese in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Un'operazione certamente difficile da realizzare in questa sessione di mercato di gennaio, visto anche l'alto ingaggio che Benzema percepisce al Real. Ma il calciomercato ci ha, ormai, abituato a trattative clamorose e, nel caso in cui Higuain dovesse approdare al Chelsea, il francese potrebbe davvero rappresentare una pista interessante per Leonardo. In scadenza di contratto nel 2021, Benzema ha realizzato in stagione 12 gol in 28 presenze. Al momento, non ci sono conferme sul futuro di Higuain, tutto dipenderà da quello che succederà nei prossimi giorni. E la Supercoppa Italiana è alle porte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui