Calciomercato Inter, restyling terzini: tre a rischio e tre obiettivi

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN BIRAGHI EMERSON / In attesa di uscite e occasioni che possano sbloccare il mercato di gennaio, l'Inter lavora soprattutto in ottica estiva giocando d'anticipo sui parametri zero e non solo. Molto avanti per Godin, la dirigenza nerazzurra si muove anche su Hector Herrera ed altri profili che possono svincolarsi, ma anche nomi importanti in più reparti. Particolare attenzione va prestata alla difesa, dove oltre alla possibile rivoluzione al centro va monitorata la situazione relativa ai terzini.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti, l'unico certo di restare in nerazzurro ad ora è Kwadwo Asamoah. Vrsaljko è in ripresa, ma i 17,5 milioni di euro del riscatto ed i problemi fisici frenano le valutazioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

idealmente nelle gerarchie parte dietro, mentrepotrebbe essere sacrificato. Per questo secondo la 'Rosea' i nerazzurri stanno accelerando nella ricerca di nuovi laterali. Piace molto Matteo, in uscita ed in scadenza (ma c'è una clausola per il rinnovo automatico) col Manchester United: un jolly prezioso che i dirigenti interisti considerano attentamente. Ma è soprattutto a sinistra che si concentra la ricerca: già prese informazioni su Emersondel Chelsea e Cristianodella Fiorentina, entrambi in orbita nazionale e col secondo che porta con sé il vantaggio di essere cresciuto nel vivaio interista. La linea comunque, in ogni caso, è l'esperienza già rodata in Serie A: l'Inter vuole una squadra di certezze, niente più scommesse.