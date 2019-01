Calciomercato Atalanta, per Rigoni spunta l'Independiente

CALCIOMERCATO ATALANTA RIGONI INDEPENDIENTE ZENIT RIVER - Come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi, è terminata l'avventura di Emiliano Rigoni all'Atalanta.

Il 25enne esterno d'attacco non ha convinto l'allenatore dei nerazzurri, Gian Piero, che lo ha bocciato e loè pronto a riaccoglierlo. Nel frattempo, però, sulle sue tracce si sono messi due club argentini: in primis il, ma adesso secondo 'Tyc Sport', anche l'sarebbe pronto a presentare un'offerta per riportare in Argentina il calciatore.