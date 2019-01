CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Calciomercato in corso non soltanto per le squadre, ma anche per i procuratori. Uno dei giocatori più in vista del momento, su piazza, è sicuramente Nicolò Zaniolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Alcuni giornali hanno confermato l'indiscrezione lanciata da Calciomercato.it nella giornata di ieri: il talento 19enne della, da tempo nel mirino di diversi agenti, potrebbe scegliere prossimamente di affidarsi a un nuovo procuratore. Gli indizi portano a Claudio