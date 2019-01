Calciomercato Napoli, retroscena Koulibaly: lo United lo voleva subito!

CALCIOMERCATO NAPOLI RETROSCENA KOULIBALY UNITED - Il Manchester United ci ha provato: voleva strappare al Napoli Kalidou Koulibaly in questa sessione di mercato.

Secondo l'inglese 'Metro', il roccioso difensore senegalese era l'obiettivo primario per rinforzare la difesa di Ole Gunnare i dirigenti inglesi puntavano sull'eliminazione della squadra didallacome 'molla' per convincerli a cedere il calciatore. Così non sarà e chi vorrà il 27enne centrale dovrà attendere l'estate prossima e, soprattutto, battere le concorrenti: sulle tracce di Koulibaly sono segnalate, solo per citarne alcuni. E la valutazione si avvicina ai 100 milioni di euro. Ma per gennaio, non se ne parla.