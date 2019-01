CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / L'attenzione in queste ore è più rivolta a Gonzalo Higuain e alle voci di mercato con il Chelsea protagonista, ma quella di ieri in casa Milan è stata soprattutto la giornata della presentazione del nuovo acquisto Lucas Paquetà.

Un rinforzo importante anche per i costi dell'operazione sulla quale spunta un retroscena che ricorda oggi 'La Gazzetta dello Sport'.

Oltre ai 35 milioni di euro più 5 di bonus pagabili in quattro anni stabiliti col Flamengo infatti, come riferisca la ‘Rosea’ è stato pattuito che il Milan conceda al giocatore e ai suoi rappresentanti una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dell’eventuale futura rivendita. In ottica futura, in ogni caso, i vertici rossoneri contano di arrivare ad un accordo per eliminare prima o poi questa clausola.

