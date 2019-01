Calciomercato Inter e Napoli, non solo Chelsea per Barella: altra insidia inglese

CALCIOMERCATO INTER BARELLA NAPOLI CHELSEA CAGLIARI MANCHESTER UNITED - In Inghilterra sono sicuri: Nicolò Barella lascera il Cagliari in questa sessione di mercato. I sardi, nel frattempo, hanno alzato il pressing per Nandez del Boca Juniors, un'operazione nata diverso tempo fa, a prescindere dal futuro del prodotto del vivaio rossoblu.

Ieri è arrivata la notizia di un accordo ormai prossimo col Chelsea , ma i quotidiani inglesi aggiungono un'altra squadra alla lista delle pretendenti. Stando, infatti, al 'Mirror', ilavrebbe offerto al Cagliari 34 milioni di euro per il 21enne centrocampista, obiettivo anche di. Una cifra decisamente inferiore rispetto a quella che sarebbe disposta a offrire il club londinese (50 milioni di euro) che difficilmente farà vacillare il presidente