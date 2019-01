Calciomercato Juventus, mosse made in Italy: (ri)parte l'assalto a Chiesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Grandi colpi, meglio se italiani. Calciomercato Juventus al solito in gran fermento, con tanto lavoro di programmazione dietro le quinte in un gennaio che salvo colpi di scena non prevede movimenti immediati, ma tante operazioni da imbastire per il prossimo futuro. Ed accanto ai vari Ramsey (ormai d'accordo per l'arrivo a parametro zero), Romero (oggi l'incontro decisivo col Genoa) e le altre stelle internazionali, la Juventus accelera sul fronte interno con l'obiettivo ormai abituale di mettere le mani sui migliori talenti italiani pronti ad esplodere. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Calciomercato Juventus, da Chiesa a Tonali: le ultime

La dirigenza bianconera vuole aumentare la quota azzurra e secondo quanto scrive 'Tuttosport' nella lunga lista degli obiettivi il primo nome cerchiato in rosso è quello di Federico Chiesa.

In occasione del vertice con laper Marko Pjaca, per il quale l'agente ai microfoni di Calciomercato.it ha smentito l'ipotesi di addio , secondo il quotidiano torinese i vertici juventini hanno ribadito alla società Viola il proprio forte e concreto interesse per Chiesa già manifestato la scorsa estate. La valutazione si aggira attorno ai 70 milioni di euro e per i toscani ora non è più incedibile. Anche lo stesso giocatore sentirebbe di essere giunto al momento di tentare il grande salto e l'esempio di Bernardeschi potrebbe pesare nella sua scelta.

Ma non solo Chiesa. La Juventus infatti continua a monitorare la situazione relativa a Lorenzo Pellegrini alla Roma, mentre è sempre attiva sul fronte Sandro Tonali per il quale si prevede un'asta. In casa Atalanta piace in particolare Mancini (anche qui, c'è la fila), mentre non vanno dimenticati i talenti italiani già in orbita juventina: da Favilli al Genoa ad Orsolini a Bologna passando per Magnani, ora al Sassuolo e per il quale la Juventus può esercitare un diritto di riacquisto. Le valutazioni sono in corso.

