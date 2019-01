Calciomercato Bologna, nuovo colpo per Inzaghi

CALCIOMERCATO BOLOGNA ANTONELLI / Non si ferma il mercato del Bologna che continua a lavorare per regalare a Pippo Inzaghi altri innesti importanti per centrare l'obiettivo salvezza.

Dopo il doppio affare Sansone-Soriano, la società emiliana secondo 'Sportmediaset.it', sta pingendo per definire l'accordo con l'Empoli per il terzino Luca. Classe '87, molto gradito all'allenatore, potrebbe arrivare nelle prossime ore.