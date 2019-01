Calciomercato Frosinone, affare low cost dal Benfica

CALCIOMERCATO FROSINONE SAMARIS / Cerca rinforzi il Frosinone che vuole puntellare la rosa per ripartire nella volata verso la salvezza. Il mirino si sposta su giocatori d'esperienza anche internazionale e possibilmente low cost.

Come Andreas, classe '89 di proprietà del Benfica.

In scadenza di contratto a fine stagione, il centrocampista greco non sta provando spazio in Portogallo e secondo 'Sky' il Frosinone si sarebbe attivato per portarlo in Italia da subito.

