CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione che scuote il calciomercato. Il quotidiano 'Marca', nella sua versione online, lancia proprio in tarda serata la notizia secondo cui il Chelsea sarebbe praticamente ad un passo dall'acquisto di Gonzalo Higuain che potrebbe essere formalizzato addirittura nelle prossime ore. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Nello specifico, per 'Marca' l'attaccante argentino avrebbe già raggiunto un accordo con la formazione di Maurizio Sarri, alla ricerca disperata di un grande bomber e da tempo i pressing sul 'Pipita'.

I 'Blues' sarebbero disposti a rilevare il giocatore versando in estate i restanti 40 milioni di euro (circa) previsti dall'accordo tra Milan e Juventus per riscattare il cartellino a titolo definitivo, che al momento rimane di proprietà dei bianconeri visto che al Milan è arrivato con la formula iniziale del prestito (molto) oneroso. Parallelamente, il Chelsea si prepara a cedere Alvaro: accostato al Milan, per lo spagnolo la prossima destinazione potrebbe essere il Siviglia.

Da quanto risulta anche alla redazione di Calciomercato.it, il Chelsea ha effettivamente avuto contatti con Milan e Juventus per Higuain tramite l'agente Ramadani. Dalla società rossonera però, che da contratto controlla Higuain fino al 30 giugno, è arrivata una sorta di chiusura. Il giocatore invece, come confermano anche le parole di Leonardo, è attratto dall’ipotesi di raggiungere Sarri.

