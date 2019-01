CALCIOMERCATO MILAN MKHITARYAN / Nessun altro colpo 'alla Paquetà' per il calciomercato Milan che in questa sessione invernale deve calibrare le mosse in entrata e studia con attenzione le possibili occasioni che si presenteranno durante la finestra di gennaio. Si cercano rinforzi in diversi reparti, cercando di investire su giovani talenti pronti ad esplodere.

Ma l'obiettivo Champions League non può sfuggire, per cui tornano in orbita rossonera anche calciatori più esperti in grado di fare subito la differenza. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Tra questi, figura il nome di HenrikhMkhitaryan, già da tempo nei radar del Milan. Con Denis Suarez in uscita dal Barcellona che dovrebbe finire all'Arsenal, ci si prepara ad un effetto domino internazionale con i 'Gunners' che potrebbero liberare proprio l'armeno assistito da Mino Raiola, intenzionato ad intavolare altri affari con la nuova proprietà milanista. Spessore tecnico e grande esperienza internazionale per l'ex Manchester United e Borussia Dortmund che, però, in questa stagione è stato duramente ed a più riprese criticato dai tifosi per essere mancato in alcune partite fondamentali. L'ostacolo principale che complica l'affare, però, è rappresentato dall'alto ingaggio percepito da Mkhitaryan che ha un contratto fino al 2021.

