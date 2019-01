ROMA FLORENZI COPPA ITALIA CHAMPIONS LEAGUE / Carica Florenzi in casa Roma. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sportmediaset', il terzino giallorosso ha fissato gli obiettivi stagionali a partire dalla Coppa Italia, prossimo impegno della squadra di Di Francesco: "La Coppa Italia può essere un obiettivo importante per noi, ma non dobbiamo privarci dei sogni: c'è anche la Champions League. Sarebbe bello ripercorrere quanto fatto l'anno scorso e cercare di migliorarsi, anche se sappiamo che non sarà facile".

Sul momento della squadra, reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Sassuolo e Parma: "Abbiamo finito il 2018 con il piglio giusto. Ora dobbiamo trovare continuità e più risultati positivi. Il segreto per ritrovare questa continuità? Cercare di ritrovarci come gruppo, anche se è sempre stata la base dei nostri risultati. Le partite non si vincono da soli". Un commento, infine, sulle crescite di Zaniolo e Pellegrini: "Zaniolo sta facendo molto bene, adesso è sulle ali dell'entusiasmo e io gli ho detto che deve restare con i piedi per terra. Credo che la famiglia possa aiutarlo. Lui e Pellegrini (Lorenzo, ndr) saranno due pilastri della Roma".

