p>CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ / Mentre aumentano le voci secondo cui ilsarebbe sempre più vicino a Nicolò, ilaccelera anche in entrata e, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, spinge per arrivare a Nahitan Nandez

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la società sarda sta aumentando il pressing sul Boca Juniors per arrivare alla fumata bianca: l'offerta per rilevare il 70% del cartellino è di 21 milioni di dollari (oltre 18 milioni di euro) pagabili in due anni, mentre al giocatore, con cui esiste un principio d'accordo, è stato proposto un contratto fino al giugno 2023.

