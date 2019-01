CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Medhi Benatia, difensore marocchino classe 1987 della Juventus, non ha trovato grande spazio in questa prima parte di stagione: complice il ritorno in bianconero di Bonucci, l'ex Roma e Bayern Monaco ha perso posizioni nella gerarchia della retroguardia di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Oussinevecchia conoscenza del calcio italiano e oggi agente nell'entourage di MedhiBenatia, ha incontrato in giornata il direttore sportivo della, Fabio, per manifestare il malessere del proprio assistito: al momento la dirigenza bianconera non è intenzionata a cedere il giocatore in questa finestra di mercato ma non è da escludere che nei prossimi giorni la situazione possa cambiare. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Sulle tracce di Benatia da tempo c'è anche il Milan che cerca un difensore per gennaio, ma è più probabile che la trattativa possa decollare in estate quando le due società dovranno discutere anche di Gonzalo Higuain.

