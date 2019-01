CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Un rinnovo che tarda ad arrivare e che tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi nerazzurri: Ausilio e Marotta sono chiamati a risolvere il prima possibile la grana relativa al futuro di Mauro Icardi. Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, c'è da registrare ancora un'importante distanza tra le due parti: ad aggiungere un po' di pepe e preoccupazione ci ha pensato ancora una volta Wanda Nara che ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti che non sono state accolte in maniera benevola dalla dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, Sarri chiama Icardi al Chelsea

Nel contratto del capitano dell'Inter è presente una clausola da 110 milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile in estate entro il 15 luglio: i maggiori top club europei sono da tempo sulle tracce del numero 9 argentino e l'estate nerazzurra si preannuncia molto bollente. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

E ci sarebbe anche il Chelsea di Maurizio Sarri sulle tracce del bomber di Rosario: secondo quanto riportato dal quotidiano britannico 'Mirror', Roman Abramovich, proprietario del club londinese, starebbe attuando una rivoluzione in vista del mercato estivo. Mauro Icardiè il primo nome sul taccuino del magnate russo, pronto ad approfittare dei problemi che si registrano attualmente sul fronte del rinnovo con l'Inter: pronti 100 milioni di sterline (pari a circa i 110 milioni di euro della clausola) per accontentare Maurizio Sarri, alla ricerca disperata di un nuovo attaccante dopo che Alvaro Morata non è riuscito a stupire.



