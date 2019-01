CALCIOMERCATO GENOA MONACO BARRECA/ Nelle ultime settimane si è fatta strada l'ipotesi di un ritorno in Serie A di Antonio Barreca, al Genoa di Cesare Prandelli.

L'esterno ex Torino, attualmente al Monaco, ha accumulato 7 presenze in Ligue 1 in questa stagione e il Grifone sperava nella possibilità di un prestito per 6 mesi. Stando però a quanto riportato da 'La Repubblica', il club del Principato avrebbe messo definitivamente da parte l'idea di una cessione del classe 1995, chiudendo di fatto le porte al Genoa per il calciomercato di gennaio. Per le ultime notizie sulla sessione invernale dei trasferimenti---> clicca qui!