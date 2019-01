CALCIOMERCATO MILAN CHELSEA MORATA/ Alvaro Morata, attaccante spagnolo ex Juventus, è stato più volte accostato al calciomercato Milan nelle ultime settimane.

Le voci di uno scambio conhanno catalizzato le voci sulla sessione dei trasferimenti di gennaio, ma la prossima destinazione del giocatore cresciuto nel Real Madrid sembra essere la Spagna, più precisamente il Siviglia. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Nella giornata di oggi, il 'Daily Mirror' ha reso note anche le presunte cifre dell'affare Morata per il club andaluso: 5 milioni e mezzo per il prestito e 39 all'incirca per il riscatto in estate, compresi i bonus. Sarebbe questa l'offerta del Siviglia per riportare Morata in Spagna dopo l'esperienza non particolarmente positiva in Premier League.

