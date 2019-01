CALCIOMERCATO FIORENTINA MILENKOVIC MANCHESTER UNITED/ Il Manchester United fa sul serio per Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina.

Il giovane giocatore della Viola, alla sua seconda stagione in Italia, si sta confermando ad altissimi livelli ed è finito nel mirino delle big della Premier, fra cui proprio i Red Devils di Ole Gunnar. Per restare aggiornati sul mercato---> clicca qui! Stando a quanto riportato da 'La Nazione', lo United avrebbe intenzione di mettere sul piatto Andreas, talentuoso trequartista classe 1996, per convincere la Fiorentina a lasciar andare Milenkovic.