WHATSAPP FUNZIONE MESSAGGIO PRIVATO GRUPPI / Col prossimo aggiornamento 2.19.10 per iOS (presto nello store), in WhatsApp debutterà una nuova e utilissima funzione. In pratica, come riporta il portale 'WABetaInfo', verrà attivata la possibilità di rispondere, in modo privato e immediato, ad ogni singolo membro di ogni gruppo di cui facciamo parte.

WhatsApp, messaggi privati nei gruppi: ecco come fare

Per inviare messaggi privati agli utenti di gruppo sarà davvero semplicissimo.

In pratica basterà tenere premuto su un messaggio inviato dall'utente che si vuole contattare privatamente e poi, all'apertura di un menu a tendina con tutte le azioni disponibili, selezionare quella appunto che ci permette di spedire il messaggio privato. In tal modo potremo rispondere facilmente e in modo veloce a un singolo membro del gruppo, senza naturalmente farci 'sgamare' dagli altri membri dello stesso. Per avere questa super funzione sui dispositivi Android bisognerà invece attendere ancora un po'.