INTER SQUALIFICA STADIO / Niente ricorso da parte dell'Inter per la squalifica dello stadio ma la richiesta di permettere l'accesso ai bambini in un settore dello stadio: lo spiega l'Inter in un comunicato stampa diramato nel pomeriggio.

o comunica che non verrà presentato ricorso contro le decisioni assunte dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A per i fatti accaduti durante la partita Idello scorso 26 dicembre - si legge nellan nota diramata dalla società nerazzurra -. Il Club ha invece inoltrato richiesta alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A per offrire la possibilità a bambine e bambini delle Scuole Calcio nerazzurre e a ragazze e ragazzi del Centro Sportivo Italiano di assistere alla gara contro il Sassuolo, in programma il prossimo 19 gennaio e valevole per la 20esima giornata di Serie A, dal Primo Anello Arancio. Un'iniziativa importante per lanciare un segnale forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione e violenza".