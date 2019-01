CALCIOMERCATO JUVENTUS FUSCO / Nuovo arrivo per la Juventus sul fronte dirigenziale: il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Filippo Fusco, ex dirigente tra le altre di Napoli, Bologna e Verona.

Questo il comunicato diramato dalla società piemontese per annunciare l'ingresso in squadra di Fusco in qualità di 2nd Teams Area Manager: "La Football Teams Area della Juventus, facente parte della Sport Area diretta dal Chief Football Officer Fabio Paratici, potrà contare da oggi anche sulla professionalità di Filippo Fusco, che assume la carica di 2nd Teams Area Manager, a riporto diretto di Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas. Fusco assume la gestione delle formazioni Under 23 e Under 19 e dei giocatori in prestito".